又爆扣柯家保險箱　周榆修引賴清德話轟北檢

民眾黨秘書長周榆修接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月12日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內涉京華城容積率弊案，9月5日遭台北地院裁定羈押禁見。台媒12日再爆料，檢廉赴第一銀行查扣柯家親友保險箱。民眾黨秘書長周榆修12日表示，一樣又是特定媒體爆料，接著全民大辦案，北檢是不是又要不予置評、無法證實？消息滿天飛，我們都不知道，特定媒體卻都知道。



周榆修引用2008年時任民進黨“立法院”黨團幹事長的賴清德對扁案質疑，“檢方如果有證據可以直接起訴，社會大眾不會有意見，但政府卻不顧程序正義，押人取供，污辱陳水扁。我們沒有辦法接受，這段日子以來，司法單位偵辦案件手段，就是押人取供，然後押人當污點證人。偵辦違反程序正義踐踏人權，同時也傷害司法單位。”



周榆修嘆道，16年過去了，把陳水扁的名字換成柯文哲，怎麼沒有違和感？從開始至今就是全民大辦案，北檢也不講清楚，放任媒體天馬行空的寫，這樣對嗎？民眾黨為什麼會喊“今天柯文哲，明天任何人”？大家都可能遇到被調查，可以忍受這種全民大辦案嗎？同一套標準應當放諸四海皆準，現在柯文哲被羈押就像被蓋布袋了，什麼話都沒辦法澄清。



民眾黨秘書長周榆修11日上午在廣播節目《POP撞新聞》接受媒體人黃暐瀚專訪。黃暐瀚也說，偵辦過程中，特定媒體可能跑新聞特別厲害，但應注意有沒有違法，北檢在整個過程中不願意對外說明、澄清可以說的部分，就會被社會質疑。他呼籲北檢在處理這麼大的事件時，應該適時地對外說明可以說的部分，好讓關注的社會大眾能瞭解進度。



台媒《菱傳媒》12日報導稱，北檢正全面清查柯家親友不明金流，複製昔日扁案模式，11日悄赴第一銀行數間分行調閱保險箱、保險室租用紀錄且同步查扣，清查對象不只柯文哲、陳佩琪夫婦，還包括柯家3名子女、親友及相關同案被告。