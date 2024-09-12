超暖！韓國瑜送中秋月餅　“立院”首次人人有

藍委洪孟楷在臉書貼出一張立法院正副院長韓國瑜、江啟臣聯名送的中秋禮盒照片。（照:洪孟楷臉書） 中評社台北9月12日電／中秋節將近，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜、副院長江啟臣聯名送五星級酒店的月餅給所有“立法院”委員及1149位員工，不少“立委”辦公室也在昨天陸續收到。國民黨籍“立委”洪孟楷提到，“立院”上下同仁“人人有份”，以往都沒有這安排，直呼“真正暖心的韓院長，用行動來證明“立法院就是一個大家庭！”



韓國瑜送的五星級酒店“晶華酒店”的月餅禮盒上面有著“醉月雲飄飛，舞蝶賞霞露”等10字，十分精緻，不少“立院”員工直呼收到禮物相當暖心。



中國國民黨籍“立委”洪孟楷今在臉書貼出一張“立法院”正副院長聯名送的中秋禮盒照片，並表示，這是今年收到最有心意的月餅，不是有多特別，而是沒有差別，這才展現心意。他說，韓國瑜院長跟江啟臣副院長的聯名禮品，讓“立院”上下同仁人人有份，委員、職員，公務車駕駛全都沒有掛漏。真正暖心的韓院長，用行動來證明“立法院”就是一個大家庭。



洪孟楷提到，一開始收到這份禮，以為就像以往行禮如儀的院長對委員的祝賀，但沒想到看到媒體報導是“立院”職員皆有，再請教公務車駕駛證實是10日開始發送。他特別請教這兩天搭乘公務車的一位駕駛，駕駛說印象中以往院長都沒有這樣的安排。洪孟楷直呼，今年院長、副院長連駕駛也想到，“真的蠻細膩的，感覺很貼心。”