檢方加偵辦速度　傳下午還要提訊柯文哲

彭振聲（左一）被北檢二度提訊。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月12日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北長任內京華城容積率圖利案遭羈押禁見。台北地檢署連日緊鑼密鼓加速偵辦，12日二度提訊被告前台北市副市長彭振聲，也傳喚前台北市都發局長林洲民以證人身分偵訊。傳出下午會再提訊柯文哲。



自柯文哲聲明不抗告後，各界認為將壓力丟到北檢身上。北檢本周進行密集地偵辦，幾乎天天都有提訊、傳喚相關人，10日才提訊彭振聲、柯文哲，3天內二度再提訊。



彭振聲今早9點多從土城看守所搭囚車到北檢，上手銬、戴口罩、穿深藍Polo衫、短褲、黑色皮靴，與柯文哲的黃衫套裝並不同。彭振聲與前日一樣，又是最後一名下囚車，顯見他很不願被媒體拍攝，媒體問“彭副轉汙點證人了嗎？”並未獲回應。另外，彭振聲的委任辯護律師黃品淞也抵達北檢，媒體再問“彭振聲轉汙點證人嗎？”一樣未獲回應，逕上二樓。



於此同時，建築師、前台北市府都發局長林洲民也悄悄出現在北檢第二辦公室，以證人身分被傳喚到案說明。媒體追問“是不是跟京華城圖利案有關做證人？”林洲民僅對媒體揮揮手，不願回應，進入北檢二辦。



北檢大動作，昨日才傳喚證人柯市府前台北市副市長林欽榮、副秘書長李得全，日前還有都審會執秘邵琇珮副手黃姓女處長等，今日再傳林洲民。京華城案風暴繼續擴大中。



北檢調查京華城容積案從392%暴增至840%的始末，偵訊沈慶京、時任都市計劃委員會主持人彭振聲、居中牽線的市議員應曉薇及其助理吳順民等關鍵被告後，認定全案涉嫌《貪污治罪條例》罪嫌重大，沈、應、吳遭羈押禁見。北檢8月30日指揮廉政署北調組以被告身分約談時任台北市長的柯文哲及彭振聲，彭振聲、柯文哲先後被押。