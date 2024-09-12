彰化民團控王惠美圖利財團　當心成柯第二

民間團體“我愛溪州”到彰化縣政府前廣場抗議。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化9月12日電（記者 方敬為）彰化縣溪州鄉民間團體“我愛溪州”今天集結在縣府廣場前陳情，控訴縣府包庇財團違法開發，陳情民眾指出，和泰集團旗下長源汽車違反都市計劃法及建築法，在沒有建照的情況下，於溪州鄉住宅用地進行商業開發，呼籲中國國民黨籍縣長王惠美不要裝聾作啞，勒令停工，否則有圖利之虞，台灣民眾黨主席柯文哲才因圖利遭收押，當心成為“柯文哲2.0”！



“我愛溪州”團隊原始召集人是現任民進黨籍行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧。



彰化縣政府建設處回應，經查該案是屬於溪州都市計劃住宅區土地，標租單位目前尚未請照，但現場整地行為尚無違反都市計劃法台灣省施行細則住宅區之使用管制規定。另該地為台糖公司之土地，非縣府所管轄，建請陳情人透過中央民代反映，請求台糖停止租用。



民間團體“我愛溪州”12日上午到彰化縣政府前廣場抗議，發言人巫宛萍表示，政商關係良好的財團廠商，和泰集團子公司長源汽車，近期向台糖公司標租彰化縣溪州鄉“進樂段”970、971、972地號，面積近6公頃的都市計劃住宅用地，最近地方民眾發現，有違法開發情形，不只違反都市計劃法及建築法，且沒有建照就明目張膽施工，不僅工程車頻繁進出，甚至還蓋起施工用的貨櫃屋，這幾天還出現大量嶄新聯結車，宛如聯結車停車場。



巫宛萍質疑，該土地標租案已涉及多項爭議，除了在沒有開發計劃書、建照的情況下就違法進場施工，還不斷在廣闊草地上傾倒來源不明的砂土，據傳要在該住宅區蓋汽車展售中心，還要砍掉溪州僅存的大片老樹群，這些問題地方民眾已抗議許久，縣政府卻不作為，王惠美究竟是不知情還是裝聾作啞？呼籲縣府應盡速勒令業者停工。



前來聲援的地方環保倡議人士周明文牧師表示，縣政府若放任財團違法開發，就是“卸世卸眾（閩南語：丟人現眼）”，呼籲王惠美要有所作為，否則涉及圖利財團，別忘了柯文哲才因為圖利遭收押，小心成為“柯文哲2.0”！民團隨後遞交檢舉函，縣府由建設處科長江家億代表接收。



縣府表示，初步查驗，標租單位確實尚未請照，但現場整地行為尚無違反都市計劃法等管制規定。另該地為台糖公司之土地，非縣府所管轄，建請陳情人透過中央民代反映，請求台糖停止租用。樹木方面，縣府公告受保護樹木共64株，均未在此次承租土地範圍。