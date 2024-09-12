柯志恩：藍白合作一碼歸一碼　要聯合監督綠

藍委柯志恩受訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北9月12日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立委”、國民黨高雄市黨部主委柯志恩今日受訪時表示，藍白同屬在野陣營，雙方合作強力監督民進黨政府的所作所為是天經地義的，彼此當然要好好合作。她認為，未來在面對藍白關係應該一碼歸一碼，司法事件有另外的考量，但是對“立法院”而言，整體議事合作以及對民進黨政府所作所為要強力監督。



柯志恩也批，台灣民眾黨主席柯文哲案件好像都被媒體指導辦案，頻繁有獨家內容揭露帶動輿論風向，檢方應該適時澄清，不要讓人看得一頭霧水，否則會增加人民對司法的不信任度。



民進黨內目前已有5人表態有意角逐2026高雄市長，包括綠委林岱樺、賴瑞隆、許智傑、邱議瑩以及前“勞動部長”許銘春。《TVBS民調中心》11日公佈的最新調查結果顯示，無論民進黨派出誰來參選對決柯志恩，柯志恩的支持度皆較高。



2024大選，民進黨賴清德在高雄得票率48.89%，國民黨侯友宜29.23%，民眾黨柯文哲21.88%，藍白相加可以與綠匹敵。



未來“立法院”會繼續維持藍白戰線？



柯志恩表示，藍白都是在野陣營，對於執政黨提出來的任何法案或預算，在野陣營都應該聯合在一起聯合監督。包括司法正義、“國防”預算等等，我們要有合理監督以及合理刪減，並告訴選民我們為什麼要做這樣的事情。



柯志恩指出，總而言之，強力監督一定是在野黨責無旁貸的責任，所以未來在面對藍白關係應該一碼歸一碼，司法事件有另外的考量，但是對“立法院”而言，整體議事合作以及對民進黨政府所作所為有強力監督，這對在野黨來說是天經地義的，當然要好好合作。



柯志恩表示，柯文哲的案件好像全台都在辦案，每個人都在辦案，特別是媒體也可以來指導辦案，這讓她對台灣的司法非常不以為然。當然這件事情屬於公共事務，但司法仍有偵查不公開的規定。當整個媒體、政論節目都鬧得沸沸揚揚，甚至在帶動輿論風向的時候，台北地檢署對媒體這麼多獨家到底是真是假，是應該適時澄清，不要讓人看得一頭霧水，否則會增加人民對司法的不信任度。



柯志恩指出，檢方對柯文哲案件的偵辦速度是非常非常快，對於過去進口蛋問題，到底有沒有浪費納稅錢，但檢調單位並沒有給出明確的答案，所以很顯然地的，就辦案速度而言，這絕對是雙重標準。