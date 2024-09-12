網路犯罪屢禁不止法規漏洞　綠委要求修法

綠委召開記者會，呼籲修法將IASP納入管理，以防範兒少性剝削、詐騙及洗錢等網路犯罪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月12日電（記者 俞敦平）針對近期“台版N號房”網站封阻不完全的問題，民進黨籍“立法委員”鍾佳濱、林月琴、陳素月今日召開記者會，呼籲修法將網際網路接取服務提供者（IASP）納入管理，以防範兒少性剝削、詐騙及洗錢等網路犯罪。他們強調，現行法規漏洞導致部分網路業者未受監管，政府應加強立法與管理，確保兒少安全及網路秩序。



鍾佳濱指出，目前第一類電信業者必須加入台灣網路資訊中心（TWNIC），但部分第二類電信業者並未強制加入，導致部分網站封鎖失效，讓使用者透過VPN或未納管業者仍可連接不法網站。



林月琴則指出，兒少網路安全問題是全球性挑戰，現有的法律和防制措施依然不足，特別是在跨國界的數位時代。她建議，政府應參考英國《線上安全法》及紐約州《防止成癮性內容剝削兒童法》等國外立法經驗，進一步加強兒少網路安全的法規與管理，確保政府能有效應對網路犯罪。



陳素月表示，有助理在“立法院”內透過院內合作的網路服務順利連接“創意私房”網站，顯示封網措施的不足。她強調，現行電信管理法中，第二類電信業者採自願登記制，NCC無法掌握全部業者數量，應立即展開專案研究，進行修法以堵住這些管理漏洞。



鍾佳濱最後補充，現行電信法規未全面監管網路接取服務提供者，導致詐騙和性犯罪案件層出不窮。他呼籲政府儘速修法，將相關業者納入管理，展現對網路犯罪零容忍的態度，避免類似事件再次發生，保護國民免受不法網站侵害。