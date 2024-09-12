威京集團控告妨害名譽　5議員轟囂張

台北市藍議員楊植斗受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月12日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案遭羈押禁見，風暴持續擴大，多名台北市議員發現京華城所屬威京集團旗下中華工程在萬大魚果市場（台北市第一果菜批發市場）也有圖利之虞。中工不滿遭妨害名譽，一口氣提告5名議員，議員12日出庭怒轟綁標圖利還囂張，無法無天。



千億富豪威京集團主席沈慶京涉柯文哲京華城圖利案，目前被羈押中。



5名遭威京集團提告的台北市議員包括中國國民黨籍鍾小平、楊植斗、林杏兒、游淑慧、民進黨籍簡舒培，他們指控柯市府不只圖利京華城案，也有圖利萬大魚果市場，都是沈慶京的威京集團得標。中華工程不滿控告5名議員妨害名譽。今日上午鍾小平、楊植斗以被告身分赴台北地檢署出庭。



鍾小平表示，他們今天出庭面對的是檢察事務官，不是檢察官，柯市府減項發包、讓中工有另類綁標的模式，他們是合理評論、揭發出來、開記者會，要為市府節省公帑，當然沒有妨害名譽的罪嫌，這種減項、減樓發包是很離譜的事，可看到中工的囂張氣焰，實在無法無天。



鍾小平說，柯文哲、中華工程明明才是圖利案的被告，中工居然還請律師告他們議員，今早也只是來做簡單的筆錄，可看到沈慶京、威京集團也發動律師戰要打官司，他們議員是全力應戰，繼續揭發弊案，一定常常遇到這種反告的事，習慣了。今天北檢還有提訊管理工務的前台北市副市長彭振聲，可能也是提彭與柯文哲對質，其實彭振聲也只是奉命行事啦，柯文哲是沈慶京的快遞、彭振聲就是柯文哲的快遞，使命必達。



楊植斗表示，不會覺得怎麼樣，被中工告，對他來說是可獲得法院認證榮耀的徽章，他們議員盡職責說話，沈慶京出事後，威京集團子公司中工，一直堅稱與沈、威京的運作有距離，還說不會影響中工。但卻還是被他們揭發，沈慶京、柯文哲在萬大魚果市場的不合理之處。