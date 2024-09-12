防藍白合出奇招　吳思瑤：有議事策略準備

民進黨團召開輿情回應記者會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月12日電（記者 黃筱筠）民進黨“立法院”黨團總召柯建銘昨日在中常會提及，要防範新會期藍白合作出奇招，民進黨會以程序手段反制或是提出“釋憲”，或是與在野黨協商。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今日表示，我們到此刻為止還是敞開雙臂，不管民眾黨、國民黨我們都願意合作、釋出善意。我們做好準備，要求“行政院”捍衛、說明預算、法案，以不變應萬變，也沒有其他奇招，但是會有一些策略，也會有議事策略有長足準備。



吳思瑤表示，他們已經收到“立法院長”韓國瑜發出朝野協商通知，將在中秋節過後，18日進行協商決定新會期開議日。我們多次強調，朝野合作、民生優先，藍白合作越來越緊密，不管人事案、預算案、法案杯葛也會越來越強烈，現在加上中國喊話，局勢越來越險峻。



她也說，但策略若公開講出來，就不是策略。我們要求行政部門強化溝通，每份預算行政部門絕對要更加強與朝野溝通。要讓人事同意權行使與預算通過，“行政院”溝通是首要之務。



吳思瑤強調，我們到此刻為止還是敞開雙臂，不管民眾黨、國民黨我們都釋出善意，我們做好準備，要求“行政院”說明預算、法案，以不變應萬變，也不會有什麼奇招，但是會有一些準備，也會有議事上的攻防。



民進黨“立法院”黨團書記長蔡易餘表示，總預算涉及福國利民，希望在野黨在預算上要支持。前陣子淹水需要有治水預算，不管國民黨或是民眾黨都知道，總預算涉及將來人民社會福利建設等。朝野會就總預算審查希望溝通，也希望藍白不要被鷹派綁架，應該要溝通讓預算通過。