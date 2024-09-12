國民黨：民進黨介入基隆罷樑自打臉

國民黨召開“民進黨介入基隆罷免自打臉，廣發黑函不演了”記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月12日電（記者 張嘉文）綠營發動的中國國民黨籍基隆市長謝國樑罷免案將於10月13日投票。國民黨中央今天召開記者會批評，民進黨最新的罷樑文宣，是早在8月就已經出現在罷樑團體側翼組織的官網上，內容一模一樣。請問民進黨，這樣還要說沒有介入罷樑嗎？還要和罷樑團體切割？國民黨認為，現在的民進黨根本是“不認輸、不檢討、不長進”，拿基隆市民的權益來做政治鬥爭的籌碼，獲取前任基隆市長、民進黨秘書長林右昌個人的政治利益。



國民黨今天召開“民進黨介入基隆罷免自打臉，廣發黑函不演了”記者會，包括文傳會主委、“立委”李彥秀、發言人楊智伃以及基隆青年代表林廷翰等人出席。



楊智伃指出，民進黨介入基隆罷免，卻緊鑼密鼓地召開自打臉的記者會，基隆民進黨市議員切割罷樑團體，到法院提告謝國樑公然侮辱罪。但他們介入罷免運動歷歷在目，包括民進黨議員服務處提供連署，林右昌也在宣講時公開支持罷樑。



楊智伃進一步說，民進黨最新的文宣，是早在8月就已經出現在罷樑團體側翼組織的官網上，文宣內容一模一樣。請問民進黨，這樣還要說沒有介入嗎？時空錯亂、行為錯亂的行為，日前排排站的綠議員們不覺得很丟臉嗎？



李彥秀則表示，謝國樑上任不到兩年，如果市政上有任何違法亂紀或缺失，民進黨基隆市議員可直接要求法院、檢調進行調查，而不是用栽贓抹黑，對基隆市民做認知作戰。尤其林右昌8年施政沒有留下亮點，只留下眾多爛攤子，現在都是謝國樑在幫忙收尾。