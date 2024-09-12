建議柯認罪協商遭轟　謝立功：願當烏鴉

謝立功。（中評社 資料照) 中評社台北9月12日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案遭羈押禁見。前民眾黨秘書長謝立功因發表“認罪協商”論，引起民眾黨支持者不滿。謝立功12日表示，他願意當烏鴉，從訴訟策略的角度出發，盡快迎柯文哲回家主持大局。他也數度強調，並不是故意落井下石、說風涼話。



謝立功的“認罪協商”論引發小草（支持者）不滿，已向民眾黨中評會提出檢舉，中評會主委李偉華也證實此事，最快這個月的例會將立案調查。至於是否開除黨籍謝立功黨籍，則交由中評委全體委員評議。



曾任移民署署長、警察大學國境警察學系主任等職的謝立功12日接受媒體電話訪問表示，他是希望讓民眾黨重新思考什麼才是解決問題之道，認罪協商的概念並不是要求柯文哲認沒做過的事，而是根據第二次北院羈押庭的文書內容載明，柯文哲對某些事情並非完全否認，既然如此柯可以展現態度，主動把這些事講清楚。他有過相關經驗，因此知道辦案人員的態度，柯只要把一些事實講得更清楚，至少可以不要延長羈押。



謝立功強調，他是希望善用訴訟策略迎柯回家主持大局，並不是故意落井下石。小草也要仔細看他表述的內容，不要人云亦云。



依照相關法規，羈押被告，偵查中不得逾2個月，但有繼續羈押之必要者，得經法院裁定延長，並以延長一次為限。



謝立功10日在臉書上以“善用訴訟策略，迎柯回家，主持大局”為題發文，當小草在為柯文哲被媒體斷章取義而感到憤怒之時，我們是否也能客觀分析相關新聞內容！？身為民眾黨前秘書長，瞭解也深愛這個黨，因此有機會就會為柯文哲澄清說明、為黨長遠發展建言。提出認罪協商的概念，是基於過去在刑事法理論與實務上的心得，試由辦案人員心態來調整訴訟策略，爭取最有利的結果。



謝立功指出，依柯文哲第二次裁定書上內容顯示，柯應該已有承認部分事實，其實無關緊要的具體事實不用否認，需要說明的就詳細說清楚，爭取各界認同，這才是反守為攻。希望支持者以理性、務實、科學的態度，面對當前的挑戰，團結在一起、用智慧度過這次的風暴，打不死將會使我們更強大。