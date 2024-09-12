懷疑京華城案比特幣收賄？高手女檢加入辦案

專辦虛擬貨幣查金流的北檢忠組檢察官陳玟瑾。（照片：台灣虛擬資產反洗錢協會） 中評社台北9月12日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案遭羈押禁見。台北地檢署“天下第一組”忠組，找來追查虛擬貨幣的金流高手女檢察官陳玟瑾加入辦案，由主任檢察官江貞諭領軍陳玟瑾等，加上專查跨國洗錢吸金的檢察官林俊言、郭建鈺等，4人加速火力偵辦中。



台北地檢署偵辦柯文哲涉嫌京華城容積案，懷疑柯文哲不僅圖利威京集團主席沈慶京，且不排除有收賄等違法行徑，正全面清查柯家親友不明金流。《菱傳媒》報導，檢廉11日已赴第一銀行數間分行調閱保險箱、保險室租用紀錄且同步查扣，清查對象不只柯文哲、陳佩琪夫婦，還包括柯家長子柯傅堯、長女柯傅蓉、次女柯傅瑄與以及相關親友與同案被告。透過憑證分析與“金管會”系統交叉比對。



北檢方面的陣容，原本是江貞諭領軍林俊言、郭建鈺，5日成功將柯文哲扳倒，北院二次羈押庭裁定柯羈押禁見。檢方朝向收賄重罪辦柯，近期加入新的生力軍陳玟瑾。



陳玟瑾，政治大學經濟、法律雙主修畢業，司法官訓練所54期，擁有泰國精進洗錢防治知識、外語能力佳、經濟專業等，曾偵辦大量申辦電信門號涉及犯罪。2023年輝煌戰績，是轟動一時的王牌交易所詐騙案，追出洗錢超過10億元新台幣，成功起訴知名律師王晨桓共138人。專門追查虛擬資產、加密貨幣。

