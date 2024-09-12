馬凱碩籲別推“台獨”　李彥秀：苦口良藥

藍委李彥秀。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月12日電（記者 張嘉文）新加坡國立大學李光耀公共政策學院院長馬凱碩昨在一場論壇上呼籲，中美競爭是不可避免的結構性衝突，台灣在此敏感時期避免推動獨立，以免陷入國際孤立。中國國民黨文傳會主委、“立委”李彥秀今天對此向中評社表示，兩岸和平穩定，最大的絆腳石就是賴清德“‘台獨’工作者”的主張，以及民進黨的“台獨黨綱”。



李彥秀說，賴清德面臨執政“雙少數”的困境，不是想當台灣人民的“桶箍”，而是不斷在“兩國論”與“意識形態”上挑起爭議向深綠靠攏，這是非常危險也是不負責任的作法。所以在賴清德和民進黨聽來，馬凱碩可能“忠言逆耳”，但卻是兩岸和平與台灣前途的“苦口良藥”。



由李國鼎科技發展基金會、長風基金會和東南亞影響力聯盟主辦的2024地緣政治高峰論壇昨天在台北舉辦。馬凱碩（Kishore Mahbubani）以“美中關係是否會在美國大選之後惡化”為題發表演說。他提到，美國前總統特朗普是生意人，若再度當選美國總統，台灣作為美中競局下的一枚棋子，很有可能被輕易犧牲；他也呼籲，台灣絕不要輕易推動“台獨”。



李彥秀今天接受中評社訪問時對此表示，馬凱碩是詞真意切、肺腑之言，值得民進黨政府以及台灣人民好好深思。首先，在美國大選上，共和黨特朗普和民主黨賀錦麗目前在民調上互有領先，但不論是誰當選，他們都是美國總統，當然會以美國的國家利益為考量，以美國人民的利益為優先。



李彥秀認為，台灣的處境非常艱難，不論是國際關係或是兩岸關係，更關乎到台灣2300萬人民的生命與財產安全，最忌諱的就是“炒短線”、“亂押寶”，親美友日和陸的等距交往，才能實現台灣2300萬人的最大利益，台灣也才能成為主導自己命運的棋手。

