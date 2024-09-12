韓國瑜院長紀念酒出爐五年陳高首批1200瓶

“立法院”推出新改款的“立院”紀念酒。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北9月12日電（記者 楊騰凱）“立法院”今日推出新改款的“立院”紀念酒，是中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜上任後首度改款，頗有紀念意義。此次設計造型為透明玻璃瓶，特色是瓶口的手工水晶梅花蓋，造型十分美觀，酒體則為金門酒廠生產的五年“陳年特級高粱酒”，今日推出後立即受到媒體搶拍。



“立法院”紀念酒每兩屆改版一次，國民黨籍前“立法院長”王金平時期的版本為藍色圓形瓶身，而民進黨籍前“立法院長”蘇嘉全、游錫堃時期的則是白色南瓜造型瓶身。此次韓國瑜任內的改版有別於過去，瓶身改為透明玻璃搭配金色曲線，給人煥然一新之感。



尤其紀念酒附有一只配件，是手工水晶製成的梅花造型瓶蓋，不僅造型美麗，梅花意象也十分符合韓國瑜訴求的“中華民國”特色。



今日“立法院”公布新款紀念酒消息後，因其美麗的外型加上是韓國瑜任內首度改款，立刻引起媒體搶拍，造成轟動。



“立法院”紀念酒，循例除了作為公務禮儀禮品以及款宴使用外，每位“立委”每年有30箱的配額專供委員購買，一箱6瓶，每箱售價含運費及保險費為新台幣1萬2300元。



此次“立法院”紀念酒改款，首批僅1200瓶，將於中秋節前正式推出，預計10月起將陸續量產。



據瞭解，今日“立法院”宣布新款紀念酒將上市後，不少藍委從四面八方收到代購需求，“立委”辦公室助理登記到手軟，一年30箱配額根本供不應求。