新竹科學教育月起跑　二次元美少女代言吸睛

二次元美少女代言新竹縣科學教育月活動。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹9月12日電（記者 盧誠輝）新竹身為科技城，擁有新竹科學園區的龐大資源，新竹縣府為普及科學教育理念，將科學教育落實在校園與生活中，從去年開始就舉辦“科學教育月”活動，今年第二屆更邀請來二次元美少女代言，勁歌熱舞宣傳科學教育月活動超吸睛，希望能藉此吸引更多學生重視科學教育。



新竹縣府今日舉辦“趣Play我的科普Fun城市 VOL.2”第二屆“科學教育月”宣傳記者會，包括中國國民黨籍新竹縣長楊文科、教育局長楊郡慈、國民黨籍新竹縣議員蔡志環與林禹佑等人都到場與會。今日記者會特別邀請二次元人氣偶像帶來活力演出開啟序幕，以可愛又動感的舞蹈引領現場貴賓感受ACG的活力與魅力。



楊文科表示，今年新竹縣科學教育月由廣度至深度進行系列活動規畫，最先啟動的“新竹縣科普博覽會”，透過展攤體驗活動，展現科普教育廣度，讓民眾親身感受新竹縣為充滿創意趣味、科普無所不在的FUN城市。



楊文科指出，“科學巡迴教育”活動，結合台灣科學教育館與新竹縣科技教育資源、推廣生活科學教育，協助偏鄉地區學校科學教育之發展；另“科學好玩展”在6+PLAZA廣場策展亦安排多場次免費手作體驗活動，讓民眾與科學零距離，寓教於樂深度科普教育。



新竹縣政府教育局表示，今年新竹縣科學教育月將從10月5日至10月6日在新竹縣體育館舉辦的“新竹縣科普博覽會”率先起跑，接續還有“科學巡迴教育”活動和今年首推的“科學好玩展”，打造竹縣成為科普最佳FUN城市。