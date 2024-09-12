金門縣長陳福海已退黨？民眾黨：沒這回事

民眾黨秘書長周榆修。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月12日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案遭羈押禁見，值此民眾黨風雨飄搖之際，金門縣長陳福海的名字卻消失在民眾黨官網中，引發外界懷疑陳福海已退黨，並可能進一步引發退黨潮。民眾黨秘書長周榆修12日否認說，沒有這回事，單純因為官網調整。



陳福海早年具有藍營背景，曾加入過中國國民黨、親民黨，在2022年9月以無黨籍參選金門縣長當選，事後被證實早於2022年6月就加入民眾黨。因此，新竹市長高虹安、陳福海是2022年後，民眾黨唯二出現在民眾黨官方網站的縣市首長。只是，高虹安因助理費案涉貪被台北地方法院在7月判刑7年4個月後宣布退黨，民眾黨官網已不見高虹安的名字。如今柯文哲遭羈押，民眾黨官網再度消失陳福海的名字，引人遐想。



台灣民眾黨12日下午召開“眾力＋速度 集結 志工報名一起來”記者會，民眾黨秘書長周榆修、台北市議員張志豪、民眾黨社會發展部主任張清俊等人出席。



周榆修會後接受媒體訪問，被問及台北地檢署偵辦京華城容積率圖利案，近期已約談過去柯市府時任台北市副市長的高雄市副市長林欽榮、前台北市都發局長林洲民、前台北市副秘書長李得全，會否擔心“復仇柯聯盟”？



周榆修笑說，無論是林欽榮、林洲民或李得全，都是過去北市府的好同事，北檢因辦案需要傳喚，去也是遵守法令規定，不會有什麼復仇柯聯盟，放心。



至於民眾黨後續將舉辦“Justice為司法正義站出來”全台宣講活動，卻少了台中、基隆，是否因為蔡壁如因素，及基隆將舉辦罷免？周榆修說，不會啦，這是第一波活動，還會有第二波、第三波，都不會缺席。現在只是有的地方時間比較急，所以先推出。