若撐過京華城案？鄭麗文：柯文哲成浴火鳳凰

鄭麗文。（中評社 資料照） 中評社台北9月12日電／台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案羈押禁見。中國國民黨籍前“立委”鄭麗文11日在政論節目表示，柯文哲會不會被政治謀殺，關鍵還是最後檢方偵結的證據足不足以定罪，若是最後檢察官手中沒有證據，那柯文哲經過這麼多煎熬、醜化，會像浴火鳳凰一樣，得到很多意想不到的能量，但反之就是必死無疑。



鄭麗文11日在政論節目《庶民大頭家》表示，如果柯文哲經得起考驗，真金不怕火煉，證明檢察官是欲加之罪何患無辭，手中沒有證據，那過程柯文哲經過這麼多煎熬、醜化，會像浴火鳳凰一樣，反彈力道非常大，本來柯文哲的政治生命奄奄一息，或許會起死回生，若能撐過去，在政治上柯會得到很多意想不到的能量，但如果反之，當然就是必死無疑、死不足惜。



鄭麗文說，檢調在移送柯文哲時，讓柯穿囚衣、藍白拖、上手銬，這關鍵在於檢調怎麼想，因為這就是一般犯人的待遇，在法律上檢方沒問題，但因為柯文哲的身分是台灣主要在野黨的黨主席，引發社會高度關注，應該要問的是，檢方是否有所考量，在案情尚未明朗之前給柯一些禮遇，避免引起社會不必要的對立、動盪不安，但顯然檢方並沒有這樣想。



鄭麗文也分析，檢方從第一次裁定羈押，移送到北所時就對柯文哲上銬，第一個用意可能是被柯文哲激怒，因為柯的態度很高調、反抗檢方、甚至反過來指控檢方，但可能不這麼單純，而是檢方心中認定柯文哲罪大惡極，這樣對待剛好而已。



至於柯文哲會不會被“政治謀殺”，鄭麗文說，只能看柯禁不禁得起考驗，現在已經被羈押了，事已至此，檢方也在千方百計去找柯文哲的可疑金流，媒體報導滿天飛，還是要看最後呈到法院檢方偵結的證據足不足以給柯文哲定罪，這才是真正問題的核心。