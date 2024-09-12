沈慶京成污點證人？郭正亮1句話斷言不可能

台北地檢日前提訊沈慶京出庭。（中評社 資料照) 中評社台北9月12日電／台北地檢署偵辦京華城容積率弊案，傳出檢方查扣台灣民眾黨主席柯文哲隨身碟記載資料，被懷疑是期約收賄的對價。而檢方日前提訊沈慶京，外界也有人解讀，是要沈說明1500是否為賄款，並欲勸誘他轉為汙點證人。對此，前“立委”郭正亮11日表示，沈慶京不能同意當污點證人，因只要他承認這個是賄款，那京華城立刻停工。“這李四川已經說了，李四川說只要確定違法就停工，那他怎麼可能承認？”。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮11日在中天節目《綠也掀桌》中表示，“我有看到某媒體寫了沈慶京同意當污點證人，結果內文卻寫檢方正在尋求沈慶京當污點證人，其實沈慶京沒有同意”。“為什麼沈慶京不能同意？就連應曉薇都不能承認，他們兩個都要保護自己的利益，只要他們承認這個是賄款，那京華城立刻停工。台北市副市長李四川已說，只要確定違法就停工，那他怎麼可能承認？他承認就整個都完蛋了”。



郭正亮接著說，“所以很多地方都卡住了，柯文哲現在有很多新聞都出來，至今沒有辦法證明任何一筆錢，是京華城給的，彭振聲6年來的存摺，增加了新台幣2400多萬，你要知道那資料是統計到2022，2016年至2022年，彭振聲都是公務員，是工務局長後來接副市長，怎麼會突然增加2400萬？”



郭正亮最後更質疑，“即使這看起來非常可疑，檢方聲押彭振聲有第四條違背職務受惠，地院也沒通過，只通過圖利罪收押，我只根據北檢跟北院的說法來做討論，那媒體憑什麼論斷？”