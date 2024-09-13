台灣軍費創新高　邱世卿：民進黨準備打仗

台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿。（中評社 方敬為攝） 中評社南投9月13日電（記者 方敬為）台灣2025年度“國防”預算創歷史新高，達新台幣6470億元，美國前駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）12日訪台，鼓勵台灣的軍費支出應持續朝GDP的5%目標邁進。台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿接受中評社訪問表示，民進黨執政以來，台灣軍費增幅70%，相對反常，加上島內還有黑熊學院倡議民防訓練等情形，種種跡象顯示，正為戰爭做準備。



邱世卿表示，民進黨政府全然配合美國，在美國維繫霸權的思維之下，台灣不得不應美方要求持續增加軍費與戰備，美國希望透過拉升台海及國際多處區域的緊張情勢，進而獲取軍事方面的相關紅利，這也是之所以美國近來不斷要求西方陣營增加軍費支出的原因，台灣因此逐漸步入戰爭前沿，悲哀之處在於，台灣其實是可以透過經營兩岸關係，進而緩和情勢，卻寧可一切交由美國主導，實在遺憾。



邱世卿，台灣空軍官校畢業，曾擔任台灣空軍志航基地補給官、彈藥官、台灣空軍司令部少校資訊參謀官。現從事人工智慧應用研發，曾出版《戰爭下的平民生存手冊》引起話題。



克拉夫特12日訪台，鼓勵台灣的軍費支出應持續朝GDP的5%目標邁進，他表示，俄羅斯入侵烏克蘭後，波蘭政府清楚認識到相關威脅，因此決定將國防預算加倍提升至GDP的5%，而台灣應仿效波蘭，大幅增加“國防”預算、軍事採購，並擴充可戰鬥人員與武器儲備，全力促使台灣成為“太平洋的波蘭”。民進黨秘書長林右昌3日訪美，公開表示，民進黨執政以來，軍費增加70%，並稱“這在民主國家中，應該非常少見”。



對於台灣的軍費支出近年屢創新高，邱世卿表示，台灣當前的防衛方向就是在準備打仗，毋庸置疑，尤其民進黨政府本身的意識形態，以及全然配合美國的方針之下，面對美國要求，也不會說不。

