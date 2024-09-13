美軍方出席香山論壇　邱世卿：迫切管控風險

台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿。（中評社 方敬為攝） 中評社南投9月13日電（記者 方敬為）2024北京香山論壇12日登場，美國今年指派較高層級的國防部副助理部長蔡斯（Michael Chase）率團參加。台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿接受中評社訪問表示，美方拉高與會層級，與先前白宮國安顧問沙利文訪華有脈絡關係，顯示美方判斷有與中國恢復軍事溝通管道的必要性，以及對管控風險的迫切性。



邱世卿指出，美國需要在年底大選前穩住外部情勢，而相較南海問題，台海情勢的風險更為難測，因為面對賴清德暴衝的可能性，美方必須有所打算，所以要盡快與中方建立起軍事溝通管道，避免誤判乃至於爆發衝突。



邱世卿，台灣空軍官校畢業，曾擔任台灣空軍志航基地補給官、彈藥官、台灣空軍司令部少校資訊參謀官。現從事人工智慧應用研發，曾出版《戰爭下的平民生存手冊》引起話題。



北京香山論壇12日起舉行，為期三天，13日的開幕式及主論壇上，中國國防部長董軍將進行主題演說，同時，在中美軍事互動“解凍”後，美國國防部在本屆論壇也派出更高層級的副助理部長蔡斯（Michael Chase）率團參加，由於蔡斯分管業務為大陸、台灣及蒙古，中美軍事高層互動將成為本屆論壇最大看點之一。



邱世卿表示，美國與中國在2023年恢復軍事對話，首要目標就是進行風險管控，恢復軍事對話代表雙方從“不想講話”走到“可以好好講話”的過程，這是中間的轉變。值得注意的是，從沙利文上月底訪華後，美中之間或許正在從“可以好好講話”轉變到“我可以聽你講話”。



邱世卿指出，沙利文在8月29日訪問北京，先後會見中國外交部長王毅和國家主席習近平，可以觀察出，沙利文此行主要是為了使美國政府對印太區域或者南海方向風險管控，有統一程序和步驟。

