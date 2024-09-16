李隆生：特朗普若勝選將衝擊全球貿易格局

台中科技大學國際貿易系教授李隆生。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月16日電（記者 方敬為）針對11月美國總統大選後，美國貿易政策走向，台中科技大學國際貿易系教授李隆生接受中評社訪問表示，民主黨賀錦麗的走向可以參考拜登政府的政策方針，預期持續對中國採取“小院高牆”（Small Yard, High Fence）策略，逐步對中國施加壓力，但對世界貿易的影響幅度不至於太劇烈。



李隆生說，若是共和黨特朗普捲土重來，根據目前其對外打出的政見主軸，勢必重現中美貿易戰，且是2.0升級版，特朗普會採取更為高昂的關稅，以及更加積極的保護主義，相關舉措也將影響全球貿易格局，這點對中國而言，短時內會承受龐大壓力，長期而言，當特朗普的貿易政策波及到國際之間，必然加劇國際社會對美國的不信任。



李隆生，美國密西根州立大學物理學博士、美國康乃狄克大學經濟學博士、上海復旦大學歷史學博士。曾任聖約翰科技大學商管學院院長、靜宜大學國際企業學系主任等職。有中美三校博士、台灣三所高校六系系主任的特殊經歷。



美國總統大選今年11月5日登場，由共和黨特朗普對上民主黨賀錦麗。據路透社委託“日經研究”（Nikkei Research）針對日本企業所做的調查顯示，有比較多的企業主希望賀錦麗當選。調查顯示，在243間日本企業當中，有43%表示，如果從企業戰略與商業佈局出發，更希望賀錦麗能夠當選，衹有8％的受訪企業希望特朗普當選。



分析調查結果，反映出企業對特朗普過去總統任內所採取的貿易保護主義和政策不可預測性，相當擔憂，害怕事態重演，尤其是所謂“貿易戰2.0”，恐怕不利經商，因此對賀錦麗相對青睞。

