金門協議34周年　陳長文重返舊地盼兩岸和平

今天是金門協議簽訂34周年紀念，當年台灣簽約代表是時任紅十字會祕書長陳長文（中），他今天舊地重遊並受訪。（中評社） 中評社金門9月12日電／今天是兩岸簽訂“金門協議”34週年紀念，當年代表台灣簽約的時任紅十字會祕書長陳長文今日接受亞太台商聯合總會邀請，回到當年簽署協議的金門縣金寧鄉“仁愛新莊”緬懷盛況。現年79歲的他表示，兩岸簽署“金門協議”就是追求和平、追求人道，期盼雙方能求同存異，良治一國，永續和平發展。



“金門協議”是兩岸的紅十字會在1990年9月11日和12日，為解決遣返台灣海峽偷渡犯在“原船遣返”或“併船遣返”政策執行下常發生船難意外的問題，例如1990年7、8月間的“閩平漁事件”人員傷亡。基於人道原則，由雙方的紅十字會以非官方組織身份在金門簽訂的司法互助協議。當時台方的簽約代表為陳長文，陸方代表則是韓長林。



律師陳長文在海基會成立時擔任副董事長兼首任秘書長，並在紅十字會秘書長任內，為兩岸交流破冰，簽署歷史性的“金門協議”，搭建起兩岸探親、見證偷渡客遣返以及各種交流活動的橋樑，增加兩岸之間的善意。



陳長文接受亞太台商聯合總會的邀請，今日與該會執行長胡卓君、飛碟電台主持人尹乃菁、理律文教基金會詹𠄘宗等人組團重臨簽約舊址“仁愛新莊”緬懷，也就是現今的金門縣地政局，受到金門縣政府參議陳祥麟、祕書王中聖、金門紅十字會會長洪國正、副會長許玉昭、理事王國代議員、總幹事陳忠飛、地政局科長陳忠壽及金門大學學務長董燊等人的熱烈歡迎與接待。



陳長文長期擔任紅十字會志工，2000至2012年擔任紅十字會總會會長，積極投入人道服務、國際援助工作，投入911地震、南亞海嘯等海內外災害救援。他表示，“金門協議”的簽署，不僅搭建起兩岸探親、見證偷渡客遣返、以及各種交流活動的橋樑，更增加兩岸之間的善意；2024是金廈海域多事之秋，紛爭接踵，雖經有心人士奔走協調，形勢趨於和緩；然而由於兩岸交流停滯已久，金廈兩地居民仍深感憂心。期盼藉由“金門協議”簽訂34週年的紀念，兩岸能求同存異，良治一國，永續和平交流發展。