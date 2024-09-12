控陳其邁拆後不理　高雄中都市場攤商抗議

中都市場攤商在國民黨高雄市議員陳麗娜陪同下拉白布條抗議市府拆後不理。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月12日電（記者 蔣繼平）高雄市3年前發生城中城大火釀46死悲劇，市府也因此清查危樓，中都戲院因此被拆，又遭地主圍起不讓繼續原地經營生意，導致只能打官司。攤商今天在中國國民黨高雄市議員陳麗娜陪同下拉白布條抗議市府拆後不理，要求市府履行拆除前的安置承諾，並讓攤商回到原地繼續擺攤營業。



高雄市三民區中都市場從1966年起由攤商向地主購買永久使用權後開始營業，市場樓上原為中都戲院，但因老舊，2021年10月因高雄發生城中城大火造成46死。市府開始清查危樓，中都戲院被判定危樓，也被火速拆除。不料，中都市場30個攤商想要原地重操舊業，卻遭地主認為建築物拆除後使用權消失，地主還將整塊地圍起鐵欄杆，立牌警告擅自入內將提告，導致攤商這3年來只能與地主進行官司訴訟。



民進黨籍高雄市長陳其邁3年前視察時曾要求經發局給予攤商補貼，並輔導安置於附近騎樓或公民有市場營業，未來更要確保攤商現有營業權益。經發局長廖泰翔也當面向攤商保證將全力協助攤商，用最快的速度回歸中都市場合法經營。法制局也表示將提供法律諮詢，協助攤商透過法律救濟程序向地主爭取原地安置，以確保攤商現有營業權益。然而市場拆除過後，市政府只給攤商每個月新台幣1萬5千元補助，而且只發了3個月，經發局、法制局協助向地主爭取原地安置的承諾則是完全跳票。