嘉義縣鹿草鄉中秋“搏餅”14日登場

嘉義縣鹿草鄉中秋“搏餅”將在9月14日登場，最終贏得狀元可將電視抱回家。（鹿草鄉公所提供） 中評社嘉義9月12日電／“中秋博餅”流行於廈門、金門一帶，也是嘉義縣鹿草鄉流傳多年的民俗文化。每年中秋前夕，鄉民席開好幾大桌，輪流擲骰比誰是狀元，氣氛比烤肉還熱鬧。之前鹿草中秋博餅因疫情停辦4年，今年重磅回歸，14日上午將在鹿草國小活動中心席開8大桌，以每桌36人規模進行大車拚。有別傳統獎品就是月餅，今年晉級勝出的“狀元”、“榜眼”、“探花”，將獲得數位電視、iPad、電鍋等獎項。



博餅遊戲規則使用6顆骰子，根據不同的點數組合來確定獲勝等級，獎品依次從“狀元”、“榜眼”、“探花”到“秀才”等，是模仿古代科舉考試排名次序，300多年由前明朝延平郡王鄭成功的金門籍大將洪旭所發明，除獎項名稱跟科舉制度有關，更以月餅為彩品，故名“博餅”。除鹿草鄉自1998年盛大舉辦至今，也是金門、廈門兩地最受歡迎的秋節活動之一。



“博餅”參加者擲骰機會衹有1次，骰子掉出碗公就算棄權，勝負依序是“六普（6個數字都一樣）”、“狀元（5個數字一樣或4個紅色4）”、“對堂（數字1至6依序排列或2組各3個一樣的數字）”、“三紅（3個紅4）”、“四進（4個紅1）”、“二舉（2個紅4）”和“一秀（1個紅4）”，最高為6個紅4的狀元。



鹿草鄉長嚴珮瑜說，博餅競爭相當激烈，也是老少咸宜的歡樂活動，14日當天會席開8大桌，每桌36人，至少280人同場拚輸贏。除透過博餅活動博感情，當天公所亦串連鹿草風華特色文化商圈的51家業者，邀民眾藉機會熟悉鹿草鄉的特色店家、在地消費，強調公所會持續推廣在地品牌，發展6級化產業，讓鹿草越來越好玩、好吃、好逛，持續推動鹿草在地CHILL旅遊。



鹿草鄉體育會理事長黃正雄表示，體育會2014年起承辦鹿草中秋博餅活動至今，扣除因疫情停辦的4年，今年邁入第7年，謝謝嚴鄉長大力支持，也謝謝鹿草特色文化商圈協會所提供的消費券，讓來參加活動的朋友能帶著滿滿的驚喜回家。