帥化民爆幻象機有飛彈過期缺數據鏈2大問題

帥化民。（中評社 資料照） 中評社台北9月12日電／台空軍第二聯隊編號2047幻象2000戰機，10日晚間在新竹外海失事墜落，雖然飛行員獲救，但台空防軍備的老舊以及飛行員勤務吃緊等問題，引發討論。台退役中將帥化民11日在政論節目點出，除了機體老舊問題，幻象2000還存在飛彈過期、無法和F-16一樣使用Link-16戰術數據鏈等狀況，軍方應該思考該機去留問題。



帥化民11日在政論節目《中天辣晚報》表示，近30年前軍方買幻象2000時，該款戰機確實好戰機，但到現在，問題首先出在機體老舊，他指出，戰機會老舊，所以需要不斷有零料件補充，但法國開出的零件價格太高，所以台灣在採購上也有困難。



帥化民說，再來，幻象2000是法國製戰機，有自己的數據系統，無法和F-16、F-CK-1經國號戰機一樣，使用可與美軍聯絡的Link-16系統。第三，幻象2000裝備的雲母（MICA）中程空對空、魔法（Matra R.550 Magic）短程空對空飛彈性能雖好，但在10年前已經過期。



帥化民提到，自己當年當“立委”時曾質疑過，軍方怎麼會讓飛行員帶過期的飛彈執行任務？他也說，自從幻象服役以來，軍方沒對它進行性能提升、維修補保，軍方應該思考該機去留問題。