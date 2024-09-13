李明：賀錦麗與特朗普對中國就像兩杯毒藥

政大外交系兼任教授、金門大學國際暨大陸事務兼任講座教授李明。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北9月13日電（記者 楊騰凱）美國年底大選，對於中美關係的影響，政大外交系兼任教授、金門大學國際暨大陸事務兼任講座教授李明向中評社表示，民主黨賀錦麗、共和黨特朗普兩人對中國來說就像兩杯不得不喝的毒藥，但賀錦麗不主張對中全面脫鉤，也反對特朗普加關稅的貿易戰，有空間維持對中的經濟互動。



李明為美國維吉尼亞大學政治與外交學系博士，曾任政大外交系主任、國際事務學院院長、韓國研究學會理事長、日本京都立命館大學客座教授等職，現為政大外交系兼任教授、金門大學國際暨大陸事務兼任講座教授。研究專長包括國際關係、國際衝突與危機管理、東北亞安全、兩岸關係。



李明表示，有人說過賀錦麗或特朗普對中國來說都是毒藥，現在就看哪一個是毒性比較低的毒藥。美東時間10日晚間舉行兩位總統候選人辯論，從兩人表現看來，賀錦麗是比特朗普來得優秀一點，特朗普幾度忍不住看似情緒失控，賀錦麗則是辯才無礙，屢次踩到特朗普痛腳。但目前還很難100%預測誰能選上。



李明分析，特朗普2018年在任上對中國發動貿易大戰，美中關係搞到很僵，可是同時特朗普又是很現實主義的一個人，在很多方面能屈能伸。雖然特朗普知道美中關係陷入僵局，也知道美國人民對中國的看法比較負面，而且部分共和黨支持者很強烈的反共意識形態，就算這樣，特朗普還是很務實，知道什麼時候退，什麼時候進，什麼時候對陸強硬，又什麼時候該對大陸讓步。



李明指出，加上中國已經有特朗普交手四年的經驗，所以特朗普對大陸來講並不見得那麼難搞，在很多事情上是可以與中國討價還價的。在台灣議題上，或許大陸也可以借共和黨的力量，要台灣不可腳踏紅線，畢竟歷史上很多共和黨籍的美國總統出賣過台灣，共和黨籍前美國總統尼克松訪中國並簽署《上海公報》，開啟雙邊關係正常化。至於共和黨籍前美國總統里根簽署的《八一七公報》對台灣傷害也很大。

