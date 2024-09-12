陸委會：福建居民赴金馬旅遊　無日額限制

陸委會副主委兼發言人梁文傑。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月12日電（記者 鄭羿菲）中國大陸已恢復福建居民赴馬祖旅遊，有多少旅客前往？陸委會副主委兼發言人梁文傑12日表示，截至9月11日止，團體旅遊申請共3個團、32人，實際入境的是7人，申請的個人旅遊有27人，實際入境有10人。



媒體追問，對於福建居民赴金門、馬祖旅遊，會否有每日人數上限？大陸開放福建居民赴金、馬旅遊，陸委會有沒有對等政策回應？梁文傑說，目前沒有針對陸客申請小三通到金門、馬祖設定每日數額限制，因為目前還是非常少，設上限數額沒有意義。



梁文傑話鋒一轉說，我們開放的作為比他們大得多了，今年到8月止，光是台灣團客赴大陸就有13.8萬人，而大陸來台團客是0人，他們光是開放福建居民到金、馬，跟我們去的人數完全無法相比。



媒體問及，大陸曾表明若恢復平潭到台灣的海上客運直航後，將恢復福建居民到台旅遊，陸委會如何看待？



梁文傑表示，目前兩岸旅運管道非常暢通，從兩岸的空運客運及小三通的船舶航運，都有很大的餘裕可以運用，因此我們不明白，所謂平潭到台灣的海上直航航線有什麼特殊的重要性或意義。



陸委會12日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑回應媒體提問。

