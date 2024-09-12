南投南豐德固達雅賽德克族民族小學昨揭牌

南投縣第三所原住民族實驗學校“南豐德固達雅賽德克族民族小學”揭牌。（南投縣政府提供） 中評社南投9月12日電／南投縣仁愛鄉“南豐德固達雅賽德克族民族小學”11日熱鬧揭牌，轉型為實驗學校，成為南投縣第三所原住民族實驗小學，也是賽德克族德固達雅語群(Seediq Tgdaya)第一所實驗學校，跨出民族教育重要一步。



校名長達14個字的該校，學生是賽德克族原住民，且該部落屬德固達雅語群，因為同鄉有另一所賽德克族實驗學校“都達國小”，因此由地方與學校討論後將族語語群的名字放入校名，並在原住民族名之前。另外由於該實驗學校是由南豐國小轉型，保留原校名“南豐”，因此才有了“南豐德固達雅賽德克族民族小學”的新校名。



仁愛鄉南豐國小轉型原住民族實驗學校，包括縣府教育處長王淑玲、原住民族行政局代局長林婷玉、仁愛鄉長江子信及地方人士參加。揭牌活動前，耆老郭阿玉領隊，吟唱賽德克族傳統歌謠，再由耆老王萬全獻上小米酒、穀物、農特產品及山豬肉，和祖靈對話並祈福，並將煮熟的豬肉以姑婆芋葉包裹，交給南豐國小校長完成祈福儀式。



南豐國小以發展賽德克族傳統文化為主，前任校長陳麗惠及陳枝烈教授引導下，建構一系列實驗教育課程，加上原住民族課程發展西區協作中心及賽德克族知識研究中心的協助，賽德克孩子在校園中學習，把傳統文化傳承下去。



活動現場並展示南豐國小民族教育課程，包括“生命禮俗”、“德固達雅部落史地”、“編賽織美”、“樂舞傳琴”、“賽家風情”、“眉溪部落的小米田”、“部落廚房”、“走讀山林”、“東岸小獵者”、“東岸有魚”、“蓋有智慧”及“文面文化”十二個主題課程，見證努力成果。