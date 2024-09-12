檢查銀行保險箱　陳佩琪證實有首飾百萬現金

陳佩琪。（中評社 資料照） 中評社台北9月12日電／台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案遭羈押禁見。媒體報導，柯文哲妻子陳佩琪上個月30日以證人身分到北檢應訊時，針對新台幣600多萬可疑金流，透過ATM存到自己及3子女帳戶說法4度翻供。台媒12日再爆，檢廉赴第一銀行查扣柯家親友保險箱。陳佩琪12日接受媒體專訪時說，共2個保險箱都是她的，裡面除了金飾、玉器外，還有各50萬的現金。她也抱怨，檢廉帶她去開保險箱，還特別交代我說不可以跟人家講，如今卻登上媒體版面。



媒體報導，陳佩琪利用ATM存款逾60次、金額高達619萬元，她第一階段密集存款是在2020年3月10日至4月14日，也就是柯文哲與應曉薇便當會討論京華城容積率是否要增為560%的當天開始存，金額共157萬3000元，分別存入自己及長子柯傅堯、長女柯傅蓉、次女柯傅瑄3名子女帳戶；第二階段則在京華城容積率確定為840%後，共分多次存了462萬6,000元。並在接受偵訊時4度翻供，先說是柯文哲的稿費，又說是民眾捐的選舉經費、小孩壓歲錢，最後才說是母親帳戶裡的錢，恐有替柯文哲處理不明資金、製造資金來源斷點，涉及洗錢罪之嫌。



《ETtoday新聞雲》報導，針對保險箱一事，陳佩琪說明，是爸爸媽媽在她結婚的時給的一些金飾嫁妝、婆婆送的一些玉器，還有小孩出生一些金屬片等等，就是放那些東西。但她也說，“不否認，自從先生當了市長後，我也覺得是一個很不穩定的工作，是有放一些少量現金在裡面以備不時之需”，金額分別為50萬。



陳佩琪說，第一銀行的保險箱是她的，且她也都有跟小孩講說，如果出事的話可以有50萬、50萬可以用。



但針對保險箱的事情，陳佩琪也忍不住抱怨，昨天去開保險箱的時候，檢廉有特別交代她不可跟媒體講，但是今天媒體卻來問這個，“他們帶著我去開保險箱，特別交代我說不可以跟人家講”。