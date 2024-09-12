民眾黨議員批游淑慧爆料是觀落陰　遭反擊

民眾黨台北市議員陳宥丞在臉書發文質疑，國民黨議員游淑慧的資料來源。（照:陳宥丞臉書） 中評社台北9月12日電／台灣民眾黨主席柯文哲因涉入京華城弊案遭羈押禁見，中國國民黨籍台北市議員游淑慧日前指出，柯文哲在市長任內曾指示京華城案“快就好”，認為這是圖利鐵證，但遭民眾黨籍台北市議員陳宥丞批“觀落陰”才能看到這些機密資料。游淑慧今日感嘆，她雖痛恨北檢辦案有暇疵、不自愛，不過最近突然稍微同情他們了，“原來辦一個政黨主席，壓力這麼可怕，得面對全黨的“立委”、議員和側翼的口誅筆伐、威脅辱罵。”



“你查不到也怪我？”游淑慧今天在臉書發文提及，被點名批判感到有點錯愕，“他可能是要因為人在美國遭到質疑，現在要趕快出來殺我一刀，好補戰功和減少支持者責怪壓力”，“您人在美國，我在台灣，您不知道的事，不等於我也不知道。您查不到的事，不等於我也沒有查到”。



關於京華城容獎案事後還需要局處配合接受認養一事，游淑慧說她早就知道，也在調查會中提出質疑，認真看計劃書和查資料都有，並指出前天看到媒體突然報導出下條子內容，身為調查小組，第一時間當然要和市府相關人等瞭解查證狀況，進而瞭解事情全貌，且在媒體報導有誤或片面資訊的情況下，對外說明。



游淑慧指出，因為馬英九和“立委”徐巧芯的遭遇，讓她對北檢也沒有好感，也痛恨辦案程序有暇疵；但她認為要先弄清楚，民眾黨到底覺得媒體目前的報導是真或假，如果覺得特定媒體報導都在虛構故事，那就不是洩密問題，責任在媒體瞎掰，應該像徐巧芯一樣提告。



游淑慧也提到，“原來偵辦調查民眾黨的黨主席，壓力這麼可怕。要被一整個政黨和側翼...這樣口誅筆伐，威脅辱罵...”難道京華城案，可以查副市長彭振聲、議員應曉薇、財團沈慶京、基層公務員，就是不能查柯文哲？