陳麗娜：綠的敵人是自己　柯志恩要更努力

國民黨高雄市議員陳麗娜。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月13日電（記者 蔣繼平）民進黨籍高雄市長陳其邁再兩年將屆滿卸任，TVBS 11日發布民調顯示，中國國民黨“立委”柯志恩對上綠營5位選將，支持度都領先。國民黨高雄市議員陳麗娜接受中評社訪問表示，綠未定於一尊也未展全力，加上執政包袱與施政不斷出紕漏，只能說綠的敵人是自己。因此，柯志恩須更努力爭取更多中間選民，接下來柯也會在議會一起對地方議題有更多關注，會有所調整。



陳麗娜，生於1970年，宜蘭人，現任國民黨高雄市議員（前鎮區、小港區），6屆資深議員，丈夫楊敏郎為前高雄市議員，曾任國民黨高雄市黨部副主委。



2026高雄市長選舉綠營角逐者眾，包含綠委林岱樺、許智傑、賴瑞隆、邱議瑩，以及前“勞動部長”許銘春，現階段共有5人表態參選。國民黨則由柯志恩再披戰袍的可能性較大。根據《TVBS民調中心》11日公布的最新調查結果顯示，無論民進黨派出誰來參選，與國民黨的柯志恩對決，柯志恩的支持度皆較高。



關於民調結果解讀，陳麗娜表示，因為綠營尚未定於一尊，而且綠營也不知道到底最後誰會出線，目前力道還沒加到最足，而且支持者也不知道要支持誰，所以綠營民調會被稀釋，民調結果還不是最準確，未來都會有變化。所以國民黨的人選還是要一步一腳印，去把自己的理念、願景、個人特質表現出來最重要。國民黨仍要不斷努力，也需要中間選民大量的認同，衹有往前持續努力，柯志恩也瞭解這個情況。

