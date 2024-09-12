美大選辯論談台灣晶片　蔣萬安：全世界肯定

台北市長蔣萬安正在美國訪問，關注美國大選辯論議題。(照:蔣萬安臉書) 中評社台北9月12日電／中國國民黨籍台北市長蔣萬安正在美國進行訪問，昨日在前往費城的火車上，與台北市議長戴錫欽一同用平板觀看美國總統大選辯論。被問到兩名候選人對於台灣晶片有不同見解時，蔣萬安表示，台灣的晶片製造能力全世界都肯定，92%的高階晶片的生產都是從台灣輸出，一定會希望持續跟國際之間有更多密切的交流合作。



蔣萬安表示，辯論時他剛好在火車上，因此有線上觀看，之前就有預測整場辯論大會討論的議題，移民、經濟、墮胎等等這些，還有烏克蘭戰爭，都有觸及到。看到他們雙方也有很激烈的交鋒，而且現場主持人也會馬上提出事實查核。這些我覺得最重要的是，我們透過美國這樣民主的方式，總統大選的辯論，針對美國民眾他們關心的議題來交換意見，清楚表達自己立場。



蔣萬安表示，台灣在每一次重要的選舉，當候選人進行辯論的時候，也都可以把很多的意見、看法、立場清楚的讓民眾瞭解。這也是一個很重要民主的一環，讓民眾很清楚判斷到底他們關心的政策議題、候選人他們態度是如何，做出最有智慧的選擇。



至於在辯論過程中，2名候選人對於台灣晶片議題也有所交鋒，蔣萬安指出，台灣的晶片製造能力全世界都肯定，92%的高階晶片的生產都是從台灣這邊來輸出，所以一定會希望持續的跟國際之間有更多密切的交流合作，特別在科技領域上面可以貢獻。同樣的讓台灣的科技產業持續維持在領先的地位，好讓相關科技產業蓬勃發展。



而對於美國總統選舉的後續效應，可能會影響台灣或是兩岸局勢，蔣萬安則表示，美國一直是我們應該算是最重要的一個國際夥伴，所以會持續維持這樣緊密的關係。不論“總統”大選結果如何，都很希望不管在各個層面剛談到的科技，包括今天教育、文化，都能夠持續跟美國維持穩定緊密的關係。