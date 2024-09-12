外媒驚嚇台積電周邊房價暴漲逾70%　民眾嘆

台積電。（中評社 資料照） 中評社台北9月12日電／半導體龍頭台積電設廠之處，房市買氣火熱，BBC News中文網分析“台積電效應”下的台灣地產市場，根據住商機構資料，台積電廠區周邊行政區的房價漲勢明顯，平均漲幅超過70%，高雄現正面臨新竹當初經歷過的房價狂飆期，但有人歡喜有人憂，恐讓更多民眾買不起房。



觀察台積電廠房與鄰近區域房價，從台積電最早設廠的新竹，到台中、台南、高雄再到最新的嘉義，都明顯看出房價上升，平均漲幅超過7成，其中原本位於鄉下、長期低房價的台南、嘉義、高雄廠址，部分地區漲幅更高達100%，對比全台灣房價2018至2023年間漲幅僅28%。



根據《BBC News中文網》分析報導，台灣高雄市民志偉（化名）多年來一直租房，孩子三年前出生後，他開始積極找房，期望在市區附近買到一套適合三代同堂的樓房。今年半年內他在網路上看了上百間、現場看了近30間房，發現房價高漲，預算內能買到的房型越來越小，他深深感受到台積電在該市新建晶圓廠，帶起的房市飛漲，即使改看中古屋，現實仍繼續打擊著他，“星期天去看房，半夜仲介就傳訊息通知已經被別人買走了。”



高雄人謝先生的家則位於距離台積電廠區車程約25分鐘的高雄大學特區附近，五年前，50多歲的他賣掉市區的房子，搬到這個他認為的“郊區”，凖備過退休生活，他透露最近鄰居去看附近的新建案，才發現就算賣掉現住房也買不起。



謝先生感嘆自己作為一名職業軍人，他既沒有能力以舊換新，更買不起新房，“高雄房價長期都在2字頭（20萬台幣一坪），現在大漲，對我們自住的當地人來說，根本沒什麼正面影響，”



謝先生直言，台積電進駐高雄對本地人來說弊大於利，沒有多餘的錢投資房地產的高雄人，享受不到房價紅利，台積電創造的就業機會，高雄子弟也不一定擠得進去；之後的塞車、物價上漲、用水用電量暴增恐影響民生使用等問題讓他很擔憂。



但也有高雄人期待年薪百萬的高收入族群移入，將帶動文化娛樂、高端消費的發展，創造更多就業機會。