資深女星白嘉莉台中畫展　春燕圖致意盧秀燕

白嘉莉台中市開辦畫展，現場還有人形立牌供粉絲合影。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月13日電（記者 方敬為）資深女星、有“最美主持人”封號的白嘉莉12日起在台中新光三越百貨公司舉辦個人畫展，入口第一幅畫掛出“春燕報喜”圖，工作人員透露，有向中國國民黨籍台中市長盧秀燕致意的意味，盧秀燕也派人送上祝賀花籃，另外包括國民黨籍新北市長侯友宜、台北市副市長李四川、民進黨籍前嘉義縣長張花冠都送上花籃祝賀，展現白嘉莉的高人氣。



1948年生，現年76歲白嘉莉早年在台灣紅極一時，遠嫁印尼41年，2020年回到台灣，愛好繪畫藝術的她，今年5月並榮獲中國文藝協會頒發榮譽文藝獎章殊榮。今年9月12日到23日來到她兒時成長地台中開辦個人畫展“白嘉莉的美麗世界”，展出近80件豐富作品，其中14件專屬中部展覽特別創作的新作，從和紙重彩、油畫、水彩水墨、陶瓷彩釉、複合媒材等個人藝術風格的創作作品。



白嘉莉從小在台中長大，對台中有一份濃厚的故鄉情懷，也激起更多創作靈感，特地為中部個人畫展帶來多件首發精彩作品。其中掛在入口處第一幅畫作“春燕報喜”，即是向台中市長盧秀燕致意。盧秀燕也派人送上祝賀花籃，另外包括國民黨籍新北市長侯友宜、台北市副市長李四川、民進黨籍前嘉義縣長張花冠都送上花籃祝賀。



現場並擺設白嘉莉不同年齡階段的人形立牌供粉絲合影，白嘉莉自1970年代起就享譽台灣及東南亞的綜藝世界，在主持領域嶄露頭角，也是一位藝術創作者，創作超過40年，在畫壇贏得讚譽。其繪畫創作由大師張大千啟蒙，名師指導，從臨摹傳統中國水墨水彩風格，再嘗試不同異材質創作，展現多元創新手法，開啟藝術全新“視界”。