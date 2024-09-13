林爵士：西遊記成試金石　下次換誰大鬧西天

大仁科大前副校長、文創碩士在職專班教授林爵士。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東9月13日電（記者 蔣繼平）中國大陸企業出品的電玩遊戲《黑神話：悟空》在全球熱賣超過1800萬套。大仁科大前副校長、文創碩士在職專班教授林爵士接受中評社訪問表示，文創產業是近代推出的概念，背後則是文化的影響力，也是一種國力的展現，黑悟空這次“大鬧西天”，震懾過去長期被歐美主導的市場，而西遊記成為試金石，也讓熱愛中國四大名著文學的人，期待更多中國文學作品透過文創展現新的生命力。



林爵士，中正大學法律研究所碩士、香港珠海大學歷史研究所博士。也擔任消費者文教基金會南區分會副主委、當代新媒體創新應用協會理事、高雄市政大校友會理事、高雄市雲林同鄉會顧問。



文化力，是一項重要指標。林爵士表示，在全球化時代，世界各國影響力除了以經濟、政治和軍事力量來衡量之外，譬如會去比較各國GDP全球排行，但文化的力量，則是扮演另一種在人們心中潛移默化的力量，這股力量是鼓舞的、甚至是穿透性的，會以不同程度的影響改變了世界。



若以去年美國Us News評選的Cultural Influence Rankings文化影響力排名，前十名分別是意大利、法國、美國、日本、西班牙、英國、韓國、瑞士、德國、澳大利亞。



林爵士表示，所謂文化創意的概念是1997年英國首相布萊爾所推出來，亞洲第一個接受的是韓國，韓國1999年有文化振興，而台灣一直到2010年才跟上。文創是透過智慧財產權的形成運用，來創造財富、提高就業、豐富人民精神素養的一種產業。



林爵士表示，黑悟空的成功，以中國大陸來講，速度與步伐毫無疑問是非常迅速的，把原有的文化，文學上具有強大生命力與穿透力的西遊記為藍本，被日、韓許多國家都熟知的神話故事，透過創意、劇情，加上數位化的能力，結合場景、布局、科技運用，不要忘記還有強大的行銷，才構成在整個市場上的被認同。

