柯妻說明多筆大筆金流嘆抄家滅族已家破人亡

陳佩琪沈默多日，感嘆已被抄家滅族。（台灣民眾黨提供） 中評社台北9月12日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案遭羈押禁見，柯妻子陳佩琪在沈默多日後，接受媒體專訪，一次性地把柯家從2016年以來多筆大筆金流共新台幣1628萬元交代來龍去脈，來源包括媽媽繼承爸爸的遺產與老人年金、她的薪資、柯文哲2018年選舉補助款結餘、柯文哲的帳戶、去年大選期間的演講費與通告費等，還有親朋好友給的紅包、贊助金等。



本身是小兒科醫師的陳佩琪受訪時戴著口罩仍掩不住傷心與難過。她也感嘆，外界好像“夢到”就能大肆報導，她們家最近已被打壓的⋯⋯“抄家滅族”了，柯文哲被羈押，孩子也四散各地，我們已經是家破人亡了⋯⋯。



針對最近周刊密集爆料，被質疑是檢方放出來的消息，媒體問及，外界第一時間傳出無論是新台幣700萬元、170萬元、619萬元等金額數字滿天飛，相關金流能否一次說清楚？



陳佩琪表示，她看到新聞最訝異的是，外界把她一些存提款的動作跟洗錢畫上等號，就她的認知來說，應是指金錢的來源不明，或是犯罪詐騙所得，才需要去洗錢，她們家的錢都是正正當當、清清白白，現在存摺雖然扣押在檢方手中，但她有特別去跑了很多家銀行申請交易明細表。



陳佩琪說，這幾年家裡的的現金來源，第一筆是她媽媽的2個帳戶，其中一個是父親於2016年中過世後，媽媽在2016年底左右繼承而來的遺產，由於她全權負責照顧媽媽，因此媽媽的存摺、提款卡、印章全都歸她管理使用，這也是兄弟姐妹都認同的；另外一個是媽媽在郵局的老人年金專戶，總共約70萬元至80萬元。她可以提出證明，自2016年從媽媽帳戶中領出來的錢約535萬元左右，也都是她拿著提款卡去領的。

