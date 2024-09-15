嚴震生語中評：美大選辯論後差距還沒拉開

嚴震生接受中評社訪問。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月15日電（記者 黃筱筠）美國大選電視辯論日前落幕，民主黨賀錦麗對上共和黨特朗普，一般認為賀錦麗佔上風。台灣政治大學國際關係研究中心兼任研究員嚴震生接受中評社訪問表示，雖然目前賀錦麗民調稍為領先，但還沒有拉開，只要特朗普克制，還是有機會贏，兩個人誰輸誰贏，現在還很難講。如果賀錦麗選舉人票，剛好過當選門檻270票，特朗普一定又要鬧，這是美國大選之後可能的危機。



嚴震生，美國德州大學歷史系、政治系雙碩士，普渡大學政治系博士。曾任政大國關中心中國社會經濟研究所代所長、美歐研究所所長，現為國關中心兼任研究員。



嚴震生對中評社表示，看完這場電視辯論，總算像是一場美國大選辯論了，特朗普遇強則強，表現比他預期好。賀錦麗相形之下表現居上風，因為賀錦麗賭注更大，能否撐住情勢，外界都在關注。賀錦麗是第一場大場面，但特朗普已經見多了。



嚴震生也說，電視辯論完之後，美國歌手泰勒絲表態挺賀錦麗也蠻重要。泰勒絲粉絲很多，還說她做了研究，希望粉絲都思考過再決定投給誰。



他指出，賀錦麗獲得提名之後民調已上升，但大家都會擔心那是民主黨代表大會衝高支持度，能否維持住還不一定，但電視辯論之後，賀錦麗有撐住。後續如果沒有其他的電視辯論，只要觀察特朗普是否犯錯就好。



嚴震生表示，特朗普在辯論時，很多議題都牽扯到非法移民，但有非法移民的存在，就是因為有非法雇主，政府應該要去抓雇主。那為什麼會有主麼移工來，因為很多事情美國自己都不做。在美國加州、德州等園丁與栽種水果，都是墨西哥與中南美洲移民，這些工作美國人不想做，才讓移工來做，特朗普要討論非法移民，應要檢討大企業用了一堆非法移民，那要不要懲罰企業？至於美國人想做事，企業都因為成本等考量移到外地去，那應該要懲罰資本家，特朗普為什麼不懲罰資本家？特朗普一再強調非法移民的問題，因為有基本盤的票。