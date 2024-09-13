為官司解套新竹縣長楊文科染綠？地方熱議

楊文科將任用林智堅愛將顏章聖擔任新聞處長，引發新竹政壇議論紛紛。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹9月13日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍新竹縣長楊文科因涉嫌圖利建商7月遭新竹地檢署起訴，8月縣府就驚傳人事異動，原新聞處長魏文元因家庭因素請辭獲准，將由前新竹市政府城市行銷處長顏章聖接任，由於顏是民進黨籍前新竹市長林智堅任內重用的前市府一級主管，因此顏由綠營轉而投向藍營的消息，格外引發外界關注。



新竹縣政府人事處在12日傍晚發布新聞證實表示，新任新聞處長顏章聖將在16日到職，顏為世新大學廣播電視電影學系和新竹陽明交通大學傳播研究所碩士畢業，新聞專業相關學歷豐富，曾任《台視》新竹駐地記者22年，具備媒體專業且熟悉新聞實務，加上曾任職新竹市政府城市行銷處長與民政處長等公職，嫻熟新竹地區政治、人文、地理與城鄉發展等議題。楊文科與縣府團隊希望借重顏章聖的高執行力與行動力，協助新竹縣各項建設施政的推動與行銷，共同為新竹縣幸福宜居城市打拚。



顏章聖將接任新竹縣新聞處長的消息一出，隨即震撼新竹政壇，因為顏是林智堅擔任新竹市長8年任內重用的市府一級局處首長，如今卻由綠營轉而投向藍營，讓新竹政壇議論紛紛。顏卸任官職後，雖到新竹明新科技大學休閒系擔任專技助理教授，但家住竹北市的他過去對新竹縣政也多所關心與批評，曾在臉書發表過對竹北天坑案與豆子埔溪污染事件的看法。



有藍營新竹地方人士向中評社直言，實在不知道楊文科在想什麼？因為新竹縣向來是藍營的大本營與鐵票區，如今官司纏身的楊文科卻突然選擇“染綠”，找來過去林智堅愛將顏章聖出任縣府新聞處長，難道天真地以為此舉就能為自己的官司解套嗎？甚至還語帶嘲諷地說“新竹縣府自此沒秘密，豆子埔溪也變乾淨了。”

