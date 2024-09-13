鄭麗文預測：賴清德下個目標是藍營縣市長

前藍委鄭麗文接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月13日電（記者 張嘉文）賴清德才上任4個月，民進黨籍前桃園市長鄭文燦和台灣民眾黨主席柯文哲都因涉貪、圖利，分別遭到起訴與收押。中國國民黨籍前“立委”鄭麗文向中評社表示，這一波所謂的肅貪打弊的司法偵察大動作，就屬賴清德最得利，一方面打貪除弊可贏得中間選民的好感，另一方面也藉此打擊政敵。



鄭麗文說，藍營本來就陸續有些縣市長或民代遭法辦，但接下來為了挖國民黨地方根基，賴清德下一波鎖定的仍會是藍營地方諸侯，也就是縣市長為目標，但應該燒不到國民黨籍新北市長侯友宜和台中市長盧秀燕身上。



鄭麗文強調，侯友宜是因為應該不會再選了，所以不會被當成目標，而盧秀燕則應該是找不到證據可以辦，否則綠營早就動手了，後續賴清德對盧可能會用其他方式來處理。



鄭麗文在2000年代曾任民進黨青年發展部副主任、民進黨國民大會黨團副召集人等職，2005年在國民黨前主席連戰邀請下加入國民黨，並擔任政策會副執行長、文傳會主委與發言人等黨職，後續也曾任“行政院”發言人和兩屆不分區“立委”。



鄭麗文接受中評社訪問，談到柯文哲案影響台灣政壇的效應，她說，現在就看檢察官能不能找到柯收賄的金流，如果真的證據確鑿，當然就是柯的政治生命宣布結束，大概很難翻身了。



鄭麗文說，如果柯文哲的政治生命結束，民眾黨勢必重挫，接下來當然很有可能泡沫化，所以要看民眾黨有沒有能力處理柯文哲所帶來的這種致命打擊，重新想辦法站起來，畢竟接下來3年多的時間仍有8席關鍵席次的“立委”，不至於一夕之間就結束，要看接下來這8席“立委”如何表現，這就很關鍵。