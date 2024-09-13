嚴震生：特朗普不會在“台獨”議題挑戰中國

嚴震生。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月13日電（記者 黃筱筠）新加坡著名外交家馬凱碩提及，若美國共和黨候選人特朗普重返白宮，如果公開承認“台灣獨立”，那可能直接引發戰爭。台灣政治大學國際關係研究中心兼任研究員嚴震生接受中評社訪問表示，特朗普是最不想打仗的人，也反對戰爭，不會在“台獨”議題上挑戰中國。他更指出，既然特朗普已說對台灣要收保護費，“那買保險必須明文提及什麼狀況不理賠（指美不派兵），什麼狀況理賠（派兵）”，特朗普必須要對台灣議題戰略清晰。



前新加坡常駐聯合國代表馬凱碩日前表示，推動“台獨”只會將台灣鎖進監獄裡，“這是個非常危險的時刻，台灣需要非常警惕和謹慎”，若做出錯誤的選擇，或將付出非常痛苦的代價。



嚴震生，美國德州大學歷史系、政治系雙碩士，普渡大學政治系博士。曾任政大國關中心中國社會經濟研究所代所長、美歐研究所所長，現為國關中心兼任研究員。



嚴震生表示，這次美國大選政見有一個不成文的默契，就是儘量不討論中國議題，因為太複雜不討論，會是有共識所以不用討論，兩次電視辯論幾乎都沒有。這次電視辯論對中國政策，衹有提到美國賣晶片給中國，特朗普對於賀錦麗批評也回擊說拜登執政後，還是照賣，嗆拜登政府也沒有改變。



嚴震生對中評社說，特朗普是最不想打仗的人，反對戰爭，不會在“台獨”議題挑戰中國，也不會支持“台獨”。既然特朗普現在認為台灣付得保護費不夠，也不會支持“台獨”。但台灣國防預算我們已經達到GDP2.5%，我們買足這麼多武器，義務役也延長到一年，這些台灣都做了，那收到保費應該要怎麼理賠（出兵）？什麼狀況不理賠？我們要知道細節，美國什麼狀況會來支援或出兵台灣。

