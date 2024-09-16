震災封閉23年　嘉義觀音瀑布重啟熱門

觀音瀑布園區重新開放，成為熱門景點。（中評社 方敬為攝） 中評社嘉義9月16日電（記者 方敬為）嘉義縣竹崎鄉的觀音瀑布風景區，以三層、七道瀑布聞名，更被封為“嘉義五景”之一，但1999年九二一震災導致聯外道路中斷，園區因而封閉，直至2023年修復重啟，觀音瀑布園區最上層的瀑布形似觀音立像，水勢磅礡，睽違23年再次與遊客見面，成為熱門景點。



封閉23年的嘉義觀音瀑布重新開幕，成為嘉義縣府重點發展景區，入園門票新台幣70元，希望藉此維持景區品質，以及投入聯外道路的維護。整個風景區內共有7道瀑布，各有不同的優美景致，有的從高山頂峰沖瀉而下的磅礡大瀑，有的是涓涓細流的小巧流瀑，百餘公尺上層湧下的瀑布，激盪起陣陣水花。



嘉義觀音瀑布在竹崎鄉深山中，往返步行所需時間大約1小時，瀑布隨著地勢落差不同，呈現獨特風貌，其中觀音瀑布位在第三層，從特定角度可見瀑布酷似觀音手持淨瓶柳枝，因此享有觀音瀑布美名。



嘉義觀音瀑布園區2017年完成仁觀一號、二號橋梁整修落成後，由阿里山風景管理處接手重新規劃瀑布休憩設施，設置全新步道、吊橋及旅客休息區，2023重新啟用，喚起許多曾經看過觀音瀑布民眾的回憶，也有不少耳聞過的遊客慕名而來，成為熱門旅遊景點。

