替阿北出氣　小草之怒發酵挺樑成關鍵

基隆市長謝國樑。（中評社 資料照） 中評社台北9月13日電／中國國民黨籍基隆市長謝國樑罷免案將於10月13日投票，國民黨固樑力道逐漸加大，民進黨說沒有參與公民團體發起的罷免運動，但卻斧鑿斑斑，使罷免案提升到政黨對決。台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內涉京華城容積率圖利案遭羈押禁見，但小草認為民進黨透過國家機器迫害在野黨的不滿已沸騰，小草為抵制綠營替阿北出氣，可能成為罷免案勝負關鍵。



《中國時報》報導，基隆市府與和NET因東岸商場產權爭議，點燃罷樑導火線，到目前為止，東岸商場爭議相關案件，NET不論是司法訴訟或行政審議都敗訴或遭駁回，司法機關、中央部會不約而同地判定市府“4連勝”，愈來愈多市民認為謝國樑是為守護市民財產不被財團侵占，卻被抹黑成強盜。



民進黨眼見罷樑失去正當性，開始切割罷樑團體、澄清沒有參與罷免運動，只不過從罷免連署初期，民進黨祕書長林右昌公開宣講罷樑，多位綠營基隆議員將服務處做罷免連署站，最近民進黨基隆市黨部更發署名文宣批謝，證實民進黨介入罷免斧鑿斑斑，投票進入倒數時刻，國民黨加大“挺善樑”力道，都使罷免案進入政黨對決的態勢愈發明顯。



報導指出，謝國樑從上任以來就是藍白合的支持者，也延攬民眾黨籍的邱佩琳擔任副市長，民眾黨立委黃珊珊在8月到基隆與謝合體吃美食，民眾黨雖未表態挺樑，但力挺意味不言可喻。



柯文哲因京華城案遭羈押，檢方強力偵辦之際，伴隨綠媒不斷釋出對柯不利的各種訊息、綠營及名嘴持續炒作放送，使民眾黨的小草對“綠檢媒”的不滿，亟需發洩的出口。



報導表示，罷免投票在即，藍白合的政治效應已悄悄在基隆發酵，加上民眾黨近期將進行包括基隆在內的全台宣講，小草為出一口氣投下不同意罷免票，可能會成為左右結果的關鍵力量。