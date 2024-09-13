追殺柯P比照扁？郭正亮：北檢不一定會贏

郭正亮。（截自“大新聞大爆卦”YouTube直播畫面) 中評社台北9月13日電／台北地檢署偵辦京華城弊案，為釐清台灣民眾黨主席柯文哲的不明金流，11日指揮檢察事務官、廉政署赴第一銀行等銀行多間分行進行搜索，查扣與柯文哲家族成員保險箱租用紀錄、以及財物。柯妻陳佩琪也證實，2個保險箱內有100萬元現金。北檢今日上午已提訊柯文哲查證金流。對此，前“立委”郭正亮12日表示，“民眾黨現在就在等一審，等著看北檢怎麼起訴，如果只是建立在彭振聲的口供，北檢不一定會贏，台灣那麼小，找不到柯文哲的錢，也是很難以想像”。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮12日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，“事實上有關金流的追索，檢方做那些動作，都表示他查不到，比如他納了一個虛擬貨幣的專家進來，就表示現金找不到，開始找虛擬貨幣的金流，然後找柯文哲的親戚、小孩、銀行存款、保險箱，這些是比照陳水扁的規格，當年是這樣去查陳水扁的，結果查到保險箱裡面藏了100萬，這實在太小了，想請沈慶京當污點證人，就是根本找不到錢”。



郭正亮最後也說，“民眾黨現在就在等一審，等著看你怎麼起訴，找不到錢，看你能用什麼罪名、事證來扣，如果只是建立在彭振聲的口供，北檢不一定會贏，台灣那麼小，找不到柯文哲的錢，也是很難以想像”。