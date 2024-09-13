韓國學者示警　美國恐削弱台灣半導體地位

台積電。（中評社 資料照) 中評社台北9月13日電／全世界約90%高階晶片由台灣製造，半導體產業儼然是台灣的“矽盾”。海內外多位學者專家12日在“2024台北安全對話”（Taipei Security Dialogue）上點名半導體產業，有人認為台灣可藉此反制大陸制裁。但韓國學者則示警，美國恐出手削弱台灣在半導體領域的獨占性。



“2024台北安全對話”12日在台北君悅酒店舉行，邀請美國、加拿大、澳洲、日本、韓國、菲律賓、印度、法國、捷克等9國、20位專家學者，討論地緣政治、台灣防衛等議題。



本屆主題為“中國挑戰下的台灣與全球安全”，針對“台灣對全球安全的重要性”、“印太地區海事安全”等6項主題進行對話，更邀請美國前駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）與澳洲前“國防部長”潘恩（Christopher Pyne）發表專題演講。



根據台媒報導，美國喬治城大學外交學院兼任教授簡以榮指出，台灣位於第一島鏈，能夠抑制解放軍深入太平洋地區，而半導體產業讓台灣更顯重要。即便大陸為了追趕台灣在半導體製造的龍頭地位，大量建造晶圓廠，但技術仍落後台灣3至5年，且品質也有待觀察。台灣可利用半導體產業優勢，反制中國大陸的脅迫，將成為台灣的一種嚇阻手段。



日本早稻田大學亞洲太平洋研究科特聘研究員加藤洋一警告，若台灣落入大陸手中，會對區域及日本經濟造成重大影響。高階半導體供應鏈將被嚴重破壞，甚至可能導致全球高階半導體供應鏈完全失能。



韓國成均館大學化學工程學院副教授權錫俊認為，世界仰賴台灣製造的晶片，台灣也依靠自己的晶片產業，打造所謂的“護國神山”。



但權錫俊示警，台灣的半導體產業仍有其不確定性，首先就是台灣位於太平洋火山鏈上，會面臨天災，嚴重一點可能會有好幾個星期、甚至幾個月晶片供應斷鏈。外界也擔心中國大陸的軍事威脅會影響台灣先進晶片的出口。最後則是，台灣掌握70%至75%的半導體產業，對半導體的獨占性恐引來美國政府出手，降低台灣的壟斷地位。