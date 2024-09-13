半數對司法沒信心　56%不認柯案政治迫害

49.9％民眾對台灣司法沒信心。（照片：台灣民意基金會提供） 中評社台北9月13日電／台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案遭羈押禁見。台灣民意基金會13日公布最新民調顯示，柯案是否同意是賴政府政治迫害？二成九同意，五成五不同意。其中25－34歲是柯文哲最堅強支持者，卻高達五成六不同意是政治迫害。



至於對司法的信心，11.6%非常有信心，32.6%還算有信心，30%不太有信心，19.9%一點也沒信心，4%沒意見，2%不知道、拒答。換句話說，四成四有信心，五成沒信心。沒信心的比有信心的多5.7個百分點。



認為柯案沒獲得公平審理的人有二成六；在台灣，一個百分點約19.5萬人，二成六代表的是超過500萬人對柯案抱不平，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，這不是一個可忽視的現象。



民調顯示，同意柯文哲遭政治迫害的，9.8%非常同意，18.8%還算同意，30.1%不太同意，24.5%一點也不同意，9.6%沒意見，7.1%不知道、拒答。



游盈隆認為，這項發現同樣傳達了兩個訊息，一個是，台灣主流民意不認為柯案是賴政府的政治迫害；另一個是，有二成九的人認為柯案是政治迫害，意味民眾黨的悲情訴求，已引起某個程度的社會共鳴，一場新而可觀的政治衝突已經成形。



游盈隆說，換言之，柯文哲雖被收押，但距“國人皆曰可殺”尚有一段遙遠的距離。

