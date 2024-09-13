趙少康：太歲頭上動土地檢署應快傳女記者

中廣前董事長趙少康6日針對柯文哲遭羈押受訪。（照：趙少康辦公室提供） 中評社台北9月13日電／台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城案被羈押禁見，媒體報導，台北地檢署、廉政署在柯文哲家中搜出的隨身碟記載有“小沈1500”的內容，《三立新聞》記者馬郁雯直指，她有200%把握，這是指新台幣1500萬元，稱這條“檢調線”已經營了至少7年時間。對此，資深媒體人趙少康12日表示，地檢署應該傳喚這名女記者，人家都到太歲頭上動土了，地檢署還不動如山也很奇怪。



三立新聞記者馬郁雯揭露民眾黨主席柯文哲神秘帳冊，國民黨前“立委”蔡正元日前質疑她靠陪睡經營檢調路線。她10日在社群貼出三立新聞部聲明，表明支持記者追求真相的立場，也力挺記者提告。



馬郁雯對外宣稱，“他（民眾黨）說這是1500（指時間），我非常掛保證，這絕對是1500萬，我覺得1500這個說法，說成是下午三點，是不是要去陶朱隱園，要幹嘛什麼之類的，我覺得太離譜，民眾黨今天帶這個風向有點，帶汙辱大家的智商了”、“另有政治人物也同樣給了柯文哲一筆錢，且金額還不小 。”



趙少康指出，這個女記者很奇怪，通常記者會保護消息來源，但這個女記者卻透露自己“養了一條檢調線7年”等，記者協會也應該指出這個女記者已經失去其專業性，哪有人透漏自己的消息來源？這不是很奇怪嗎？

