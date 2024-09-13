綠營民團將動員　集結青鳥上基隆街頭挺罷樑

“立院開議，青鳥再飛；抗議林沛祥，捍衛公民罷免權”記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月13日電（記者 俞敦平）台灣公民陣線與台灣經濟民主連合今日於“立法院”外召開記者會，反對中國國民黨提出的選罷法修正案，認為該提案削弱公民罷免權。他們宣布將於9月21日在基隆舉行集會，持續監督“立法院”新會期的立法進程，並強調將動員社會力量阻擋“民主倒退法案”。



台灣公民陣線、台灣經濟民主連合13日舉辦“立院”開議，青鳥再飛；抗議林沛祥，捍衛公民罷免權”記者會。台灣公民陣線新北工作隊副隊長羅宜、台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強和罷樑團隊代表們出席。



羅宜表示，青鳥將持續抵制中國國民黨與台灣民眾黨提出的民主倒退法案，尤其針對中國國民黨提出的選罷法修正案。該修正案主張提高罷免門檻並要求連署附上身份證，公民團體認為這將形同沒收公民罷免權。



羅宜接著指出，國民黨的三項選罷法修正提案中，中國國民黨籍基隆“立委”林沛祥連署了兩項，顯示他支持提高罷免門檻及附身分證的要求。羅宜批評，林沛祥近日公開聲援謝國樑，反映國民黨的政治操作意圖，即剝奪公民的罷免權來保護自身的政治利益。



賴中強則在記者會上介紹了新會期的四大行動方案，包括NGO“國會”預警系統電子報、公民陣線“國會”頻道、以及抗議民主倒退擺爛“立委”憤怒加值系統，並計劃在必要時再度動員公民重返街頭，防止民主倒退法案的通過。