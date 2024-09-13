民進黨“正國會”籲官方正視少子化危機

民進黨“正國會”“立委”呼籲政府要正視少子化議題。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月13日電（記者 黃筱筠）民進黨“正國會”關心少子化議題，今天在“立法院”舉行相關記者會，要求政府正視居家托育人力斷層危機、增加保母獎助金，並提升訪視輔導員的勞動條件，以增進居家托育服務品質



民進黨“正國會”“立委”李坤城、林岱樺、陳秀寳、陳俊宇與托育及就業政策催生聯盟發言人黃喬鈴、全台托育人員協進會理事黃春菊等，在“立法院”召開“龍年效應消失？搶救少子化 提升托育品質 正視居家托育褓姆需求 健全訪視社工勞動條件”記者會。



托育及就業政策催生聯盟發言人黃喬鈴表示，在0－2歲的嬰幼兒照顧中，更是面臨保母荒。居家托育的特色是，收托規模小、混齡照顧、收托時間有彈性，是機構式照顧不可取代的，未來10年大批保母將陸續退休，現在有許多保母也開始減量收托，就算政府有補助，也常看到家長遍尋保母不著；保母的低薪是年輕人進不來、專業人才留不住的主因之一，面對保母海嘯式退休潮，保母獎助金應該由每年新台幣12000元翻倍為24000元，每月幫保母加薪2000元，再依收托人數加碼，鼓勵優質的保母收托多名幼兒，讓孩子有玩伴一起成長，更讓托育成為值得選擇的好工作。



她接著指出，全台各地71處居家托育服務中心是替家長、幼兒把關托育品質的重要單位，托育作為地方自治自理的結果是，縣市之間會因為財力不同，導致有些縣市委託單位辦理的條件較優渥，影響托育服務的推展，但幼兒、家長、保母、訪視輔導人員的權益不該因地制宜而有所落差。托育及就業政策催生聯盟呼籲，中央應給足居托中心的人事費與業務費，確保各地居家托育服務推展有一致的品質。



全台托育人員協進會的黃春菊理事表示，獎助金的目的是為了提升居家托育人員的托育品質，不過目前各縣市各有各的加碼獎助金和留任獎金，不同縣市的保母就有不同的福利條件，這樣下去，只會讓財政資源越多的縣市、才能留住保母，實際上會造成托育資源上的不平等；要穩定收托的能量，也要仰“賴政府”對於保母的支持，保母獎助金是讓優秀人才可以留在居家托育的行列、嬰幼兒也才能得到良好的照顧品質，家長也才能安心，透過獎助金讓保母的勞動條件提升，才能共創政府、保母、家長三贏局面。



林岱樺提醒，在剴剴案發生之後，社會大眾對於居家托育人員的訪視越來越關注、希望增加訪視的次數以及品質，不論是增加時間長度、或是在訪視時去留意到更多細節，都仰賴訪視輔導員的時間與心力，社家署在新公布的褓姆訪視指引中，將訪視頻率仍從每年至少四次調升至六次，同時增辨識幼童及保母身心狀態等工作要求，在訪視輔導員回應社會訴求的同時，政府應該成為訪視輔導員、社會工作者的後盾，健全勞動條件，提供更好的工作環境與福利。



林岱樺認為，中央與地方政府應該協力，增加居家托育服務中心的人力、增加從業誘因，降低居家托育服務中心人員輔導托育人員比，才能有足夠心力在訪視過程中，真正仔細詳察兒童的身心狀態、與居家托育褓姆之間的互動情況，政府應立刻推動薪資調整及勞動條件的改革，讓這些訪視員能夠全心全意地守護每一個孩童成長，落實育兒友善環境，讓家長更安心。

