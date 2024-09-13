藍委召開公聽會推動修法　杜絕大麻氾濫

藍委賴士葆。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月13日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍立委賴士葆在今日在“杜絕大麻氾濫”公聽會上強調，自2020年大法官釋字第790號解釋通過後，大麻相關案件激增，現行法律對大麻使用的處罰過輕，導致防制成效不彰。他認為，台灣在面對全球大麻合法化潮流的壓力下，應該更加謹慎應對他呼籲提高刑罰並加強反毒教育，特別是對青少年進行反毒品的防治教育，以遏止大麻的進一步氾濫。



藍委賴士葆13日上午召開“杜絕大麻氾濫”公聽會，國民黨籍台北市議員曾獻瑩、多位政府機關代表與專家學者們出席。



賴士葆指出，自2020年大法官釋字第790號解釋通過後，台灣的大麻使用與販賣情況日益嚴重。賴士葆強調，當時大法官的釋憲只是希望降低刑罰，但立法院隨後的立法將刑期從原來的最低五年大幅減少到僅一年，造成毒品濫用尤其是大麻氾濫問題更加嚴峻。



根據賴士葆提供的數據，自2020年大法官釋憲後，台灣大麻案件數量激增。例如，在2023年大麻案件數量比2022年增加了近兩倍。賴士葆指出，這些數據顯示，現行的毒品防治法規對遏止大麻氾濫的效果不彰，應重新檢視法規。



賴士葆提出多項修法建議，首先是修正《毒品危害防制條例》，提高對大麻使用者的處罰。他強調，現行法規對自用大麻的認定標準過於寬鬆，建議應重新檢視自用大麻的標準，並提高相關的刑罰。他主張將刑期和罰金大幅提高，避免因罰則過輕導致吸毒者有恃無恐。

