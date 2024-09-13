陳佩琪媒體專訪談金流　綠委：多說多錯

吳思瑤回應陳佩琪接受3家媒體專訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月13日電（記者 黃筱筠）針對京華城容積率案情，台灣民眾黨主席柯文哲太太陳佩琪昨天找3家媒體進行專訪，偏綠電視媒體今天在民進黨“立法院”黨團輿情回應時提問，陳佩琪是否因為說法有漏洞，才找特定媒體？黨團幹事長吳思瑤回應說，陳佩琪多說多錯，要選擇這種方式就隨她。但說越多打臉越多還樂此不疲。



陳佩琪接受專訪的3家媒體是台視、TVBS、ET today 。



她也說，民眾黨選擇特定媒體專訪，還特定發問，要把媒體操作成為柯粉與柯黑，把媒體當成傳聲筒，用輿論影響辦案，公然利用媒體遂行司法手段。現在是配合民眾黨、柯文哲的媒體，才會給獨家嗎？陳佩琪選擇性公開，引發媒體不滿。



吳思瑤也說，應該回到法律面，司法個案上目前發展態勢，陳佩琪是潛在的嫌疑人，利用她是政黨主席妻子就可以掌握媒體資源？造成司法資源不平等。潛在的被告嫌疑人可能涉及圖利罪的共犯，還濫用政治資源進行媒體操作，打擊檢調偵辦，這樣行為不宜合。



她認為，陳佩琪會這樣做，背後就是要鞏固小草，要鞏固鋼鐵小草。



《三立新聞》追問，陳佩琪這樣有串證嫌疑嗎？吳思瑤表示，可能配合柯文哲，已經有很多人都說陳佩琪是“車手”角色。嫌疑人每天到處走挑跳、到處接受訪問，這可能隔空串證。陳講越多對案情是好的嗎？柯文哲律師也要評估，要透過訊息釋放陷入司法迷航。這是要影響司法，用輿論影響辦案，另一部分案件訴訟上會有隔空串證嫌疑，要干擾檢調辦案。