蕭旭岑：九二共識保台安全　陸委會挑釁生事

民眾黨8日晚間舉辦集會，馬英九基金會執行長蕭旭岑到場聲援。（中評社 資料照） 中評社台北9月13日電（記者 張嘉文）針對陸委會主委邱垂正昨日指出“若接受九二共識就表示承認台灣是中華人民共和國的一部分”，馬英九基金會執行長蕭旭岑今天嚴正駁斥，強調依據“中華民國憲法”，兩岸同屬一個國家，分別為台灣地區與大陸地區（一國兩區）。邱主委的副手、陸委會副主委梁文傑不久前才在“立法院”公開講過，這就是“九二共識”的意涵，難道邱主委忘了嗎？一個部門兩種說法，根本精神錯亂。



陸委會主委邱垂正12日上午出席“國防安全研究院”主辦的“2024台北安全對話”活動指出，中共總書記習近平對九二共識的重新定義，讓台灣沒有空間對一個中國涵義進行解釋，也並未給“中華民國”存在留下空間，他強調，若接受九二共識就表示台灣是PRC的一部分。



蕭旭岑表示，美國即將舉行大選，奉勸“賴政府”不要在這個緊要關頭給美國“老大哥”添亂，讓自己變成美國人眼中的“麻煩製造者”。美方各界的“疑賴論”尚未平息，陸委會還不斷在兩岸關係上挑釁生事，只會讓美國對“賴政府”更有疑慮，損害的卻是台灣的利益。“賴政府”執政已過百日，只見遂行個人意志的施政，用意識形態治國，必被台灣人民唾棄。



蕭旭岑表示，“九二共識”是兩岸各自以口頭表述“一個中國原則”，“我方”的“九二共識”內涵就是“中華民國”，11年前邱主委還是學者時，投書期刊的文章曾經指出，“九二共識”是種模糊的共識，馬政府以“一中各表”來對內解釋“九二共識”的內涵，所謂“一中”就是“中華民國”，政府沒有傷害“中華民國主權”，北京沒有表示反對。

